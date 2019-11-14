Свыше 120 собак и 200 кошек будут искать хозяина на фестивале WOOF в Москве

В Москве 16 и 17 ноября пройдет фестиваль для животных WOOF, где любой желающий сможет выбрать себе нового четвероногого члена семьи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

На фестиваль приедут здоровые, привитые и стерилизованные кошки и собаки из приютов Москвы и Московской области. Все они будут искать себе хозяев и новые дома.

«Фестиваль вновь докажет, что настоящее добро делать не только просто, но и удивительно приятно и легко», — говорится в сообщении.

Планируется, что кошки и собаки будут представлены на фестивале в разные дни. В частности, 16 ноября пройдет выставка 120 собак, а 17 ноября – около 200 кошек.

Также на фестивале новоиспеченным хозяевам будут дарить разные подарки: миски, лежанки, корм и другое. Для детей выделят отдельную зону, где они смогут перевоплощаться в врачей и получить навыки по уходу за домашними животными.

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