Жители Тбилиси устроили протесты из-за непринятия поправок в Конституцию

Жители Тбилиси устроили акции протестов после того, как парламент республики не принял поправки в Конституцию стране о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА Новости.

Как отмечается, представители разных слов населения, в том числе простые граждане, перекрыли центральный проспект Руставели.

Оппозиционер Георгий Вашадзе отметил, что начало митинга было запланировано на 19:00 (18:00 мск), но он начался заблаговременно.

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