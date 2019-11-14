Мединский упрекнул СМИ в хайпе на деле об убийстве доцентом Соколовым аспирантки

Министр культуры России Владимир Мединский подверг критике СМИ за чрезмерное освещение истории с убийством аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, вместо «хайпа» подобной информации можно было бы заняться проблемами культуры.

При этом министр отметил, что «стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой».

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