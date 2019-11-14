Мужчина пришел с топором в начальную школу в Свердловской области

В селе Махнево Свердловской области местный житель Илья Перевалов пришел с топором в местную начальную школу. Об этом сообщает Ura.ru. со ссылкой на источник в администрации села.

До этого Перевалов приходил в маске с топором в магазин и попытался его ограбить. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело и мужчину, по решению суда, взяли под домашний арест. Однако 12 ноября он с топором пришел в школу.

Уточняется, что вооруженный мужчина беспрепятственно ходил по школе, пока не приехала полиция.

После ряда правонарушений гражданина полиция намерена добиться его заключения под стражу.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина уже имеет условную судимость за кражу. Отмечается, что в ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. В частности, по словам Горелых, он иногда представляется родственником известных в стране людей.

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