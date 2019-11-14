СМИ Грузии обвинили Россию в похищении врача

Гражданин Грузии Важа Гаприндашвили, житель Тбилиси, несколько дней назад пропал в южноосетинском Цхинвали. Об этом сообщает «Грузия Online».

Местные СМИ уверены, что его задержали россияне в окрестностях села Орчосани в Южной Осетии, которую Грузия до сих пор считает своей территорией. Предполагается, что он до сих пор находится в изоляторе временного содержания.

Служба государственной безопасности Грузии также подтвердила факт задержания врача.

При этом указывается, что центральным властям до сих пор не переданы трое грузинских граждан — Зураб Хутиашвили, Рамауз Задишвили и Давид Мишелашвили Ахалгорский, которые также ранее были задержаны южноосетинской стороной.