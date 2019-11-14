Медведев высказался о стрельбе в Благовещенске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал произошедшую в колледже Благовещенска стрельбу, которую устроил один из учащихся. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского правительства подчеркнул, что подобный инцидент не является единичным случаем, а также призвал Минпросвящения с особой тщательностью изучить ситуацию.

«И, несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят», — добавил Медведев.

Он также поручил министру просвещения Ольге Васильевой поанализировать ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в Амурской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже

— Второе уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в колледже в Благовещенске

— О состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске рассказали в Минздраве