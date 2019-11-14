Женщину задержали при попытке вывезти из Якутии золотые браслеты на 7,5 млн рублей

На федеральной дороге «Колыма» в Якутии полицейские при проверке автомобиля задержали женщину, пытавшуюся перевезти 24 браслета из природного золота на сумму около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Как отмечается, жительница Магаданской области намеревалась вывезти природное золото на юг России для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание по части 1 статьи 191 УК России «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».

В настоящее время расследование продолжается.

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