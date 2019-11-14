О состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске рассказали в Минздраве

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В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в ходе стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Отмечается, что трое пострадавших получили множественные ранения, а две из них находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что двое были госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Один получил ранение в шею, другой — в ягодичную область. Оба были прооперированы, однако подросток, чье состояние оценивается как тяжелое, все еще находится в реанимации.

Третий пострадавший, чье состояние оценивается также как тяжелое, был прооперирован в Благовещенской городской больнице и находится в реанимации.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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