Число жертв стрельбы в благовещенском колледже возросло

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Студент, пострадавший в результате стрельбы в благовещенском колледже, скончался на операционном столе. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на подругу семьи.

По словам девушки, ее друга Алексея Голубничего ранил стрелок. После этого медики госпитализировали молодого человека и боролись за его жизнь. Однако они не смогли его спасти. Голубничий скончался на операционном столе.

Стрельба произошла рано утром 14 ноября. В результате случившегося погиб студент, еще трое молодых людей пострадали. Стрелявший покончил с собой.

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