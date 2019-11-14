Клинцевич потребовал уволить директора благовещенского колледжа после стрельбы

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич потребовал, что был уволен директор колледжа в Благовещенске, куда через пост охраны прошел молодой человек и открыл огонь по присутствующим. Об этом он сказал РИА «Новости».

По его словам, увольнение директора не избежать по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что он не организовал должную охрану учебного заведения. Во-вторых, из-за, вероятных, издевательств одногруппников парня, которые привели к трагедии. Клинцевич считает, что преподаватели и директор должны следить за отношениями студентов и регулировать их.

Стрельба произошла рано утром 14 ноября. В результате случившегося погиб студент, еще трое молодых людей пострадали. Стрелявший покончил с собой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Видео с места стрельбы в Благовещенске слили в сеть

— Стали известны обстоятельства произошедшего в колледже в Благовещенске

— СМИ назвали возможное имя стрелка из Благовещенска