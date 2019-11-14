Расчленивший девушку доцент Соколов предложил помощь с ее похоронами

Убивший бывшую аспирантку экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов предложил помочь родным погибшей с организацией ее похорон. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в убийстве Александр Почуев, передает Telegram-канал RT.

Адвокат рассказал, что Соколов попросил передать родителям девушки, которую он убил, что он может материально помочь с ее похоронами. Этот жест не означает, что доцент хочет «откупиться», пояснил Почуев. Его подзащитный сделал это предложение в надежде смягчить ситуацию.

По словам адвоката, пока он не смог связаться с семьей погибшей.

«Это дело очень щепетильное», — заключил Почуев.

Соколов убил аспирантку Ещенко 8 ноября, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.

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