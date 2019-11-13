Названо число переехавших в Крым украинцев после присоединения полуострова к РФ

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, сколько человек переехало на полуостров после его воссоединения с Россией, сообщает ТАСС.

По словам политика, за последние пять лет на постоянное место жительства в Крым переехали 170 тысяч человек, из них 50 тысяч ранее проживали на Украине. Константинов не уточняет, гражданами какой страны являются мигранты.

Также сообщается, что среди покинувших полуостров людей семь тысяч перебрались на Украину, 80 тысяч – в регионы России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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