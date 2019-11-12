Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Девочка нашлась. Она жива - здорова», — написал на своей странице Instagram глава города Андрей Джатдоев.

В пресс-службе СУ СКР по региону заявили, что по предварительным данным преступлений в отношении школьницы совершено не было.

Для установления обстоятельств исчезновения девушки, следователи допросят ее.

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