Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
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Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Девочка нашлась. Она жива - здорова», — написал на своей странице Instagram глава города Андрей Джатдоев.
В пресс-службе СУ СКР по региону заявили, что по предварительным данным преступлений в отношении школьницы совершено не было.
Для установления обстоятельств исчезновения девушки, следователи допросят ее.
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