Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина

Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина уволились по собственному желанию после конфликта в окноцентре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что заявление на увольнение написали девять врачей двух отделений — химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.

«Других уволившихся не было и не планируется», - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.

Остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии работают в штатном режиме.

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