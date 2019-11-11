Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина уволились по собственному желанию после конфликта в окноцентре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
Отмечается, что заявление на увольнение написали девять врачей двух отделений — химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.
«Других уволившихся не было и не планируется», - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии работают в штатном режиме.
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