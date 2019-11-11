Обливавшего подъезды кислотой мужчину розыскивают в Подмосковье

В городе Московский в НАО разыскивается мужчина, который обливал подъезды серной кислотой. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что неизвестный, который попал на расположенные на домах камеры, обливал серной кислотой ручки и домофоны.

В результате этих действий у нескольких жильцов дома, расположенного в Радужном проезде, диагностирован ожог рук первой степени.

Сотрудники правоохранительных служб проводят розыск злоумышленника, а также выясняют состав используемого им средства.

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