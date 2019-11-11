Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США

Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Об этом сообщается в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что отклонение апелляции российской стороны может нанести ущерб российско-израильским отношениям.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что решением об экстрадиции Израиль нарушает права Буркова, а также отступает от своих международных обязательств.

В российском представительстве также усомнились способностью израильской стороны обеспечивать безопасность россиян, которые посещают страну.

В 2015 году россиянин Алексей Бурков был задержан в Израиле по американскому запросу. Он подозревается в «хакерской деятельности».

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