Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры. Трансляцию ведет «Фонтанка.ру».

По его словам, между ними произошло ссора, при упоминании его детей Ещенко «начала беситься».

Соколов рассказал, что жил в квартире с Ещенко пять лет.

«Я считал ее невестой и говорил друзьям, что собираюсь на ней жениться», — заявил он в суде.

В день трагедии, по его словам, он заявил, что должен провести с детьми выходные.

«Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...», — заявил Соколов.

После чего, судья уточнила, нападала ли девушка на него с ножом. Однако адвокат заявил, что не хотел бы, чтобы его подзащитный говорил это так как «это все преждевременно».

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