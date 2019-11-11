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В Октябрьском районном суде доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве, передает РИА «Новости».

Следователь зачитал в суде, что уголовное дело возбуждено по статье 105 «Убийство». Установлено, что Соколов, находясь в квартире на Мойке, 82 совершил убийство женщины, личность которой впоследствии установлена как Анастасия Ещенко. После чего Соколов выбросил в реку Мойку части тела потерпевшей.

«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», — сказал следователь.

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