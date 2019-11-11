Тело убитой в Петербурге аспирантки нашли в реке, пишут СМИ

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В Санкт-Петербурге в реке Екатерингофке нашли тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает портал «Мойка.78».

По данным источника в правоохранительных органах, туловище девушки было обнаружено 11 ноября в воде на территории Кировского района вблизи одного из домов..

В убийстве Ещенко обвиняется профессор историк Олег Соколов.

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