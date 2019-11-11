Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января
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Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олег Соколова арестовали.
Он арестован на два месяца, до 8 января 2020 года.
«Избрать меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО «Кресты», – зачитала судья.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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