Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января

Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олег Соколова арестовали.

Он арестован на два месяца, до 8 января 2020 года.

«Избрать меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО «Кресты», – зачитала судья.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

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