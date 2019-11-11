Мать убитой историком аспирантки рассказала о ее последнем дне
Мать убитой студентки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 24-летней Анастасии Ещенко Галины Георгиевны рассказала, что у дочери было много планов на жизнь, она хотела преподавать в университете. Об этом сообщает Life.
В убийстве студентки подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.
По словам женщины, в ближайшее время она должна пройти через процедуру опознания тела дочери. После этого она планирует достойно похоронить дочь.
Она также призналась, что Анастасия не рассказывала родным о своем ухажере, Соколов им был известен лишь как научный руководитель.
«В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет», — рассказала Галина Георгиевна.
По словам матери убитой, ее дочь всегда была отличницей, увлекалась историей, танцами, рисовала, знала три языка и хотела преподавать в университете.
— «Душу растоптали, тело растерзали, моя задача, как матери, достойно похоронить своего ребенка и похоронить ее светлую память,» — добавила Галина Георгиевна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Защита подозреваемого в убийстве историка Соколова намерена добиваться домашнего ареста
— Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком
— Знакомая подозреваемого в убийстве доцента рассказала о его семье