Защита подозреваемого в убийстве историка Соколова намерена добиваться домашнего ареста
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Защита преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета и историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве студентки Анастасии Ещенко, намерена добиваться для него домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Почуев.
Как отмечается, мера пресечения для Соколова будет избрана судом в понедельник, 11 ноября.
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