Защита подозреваемого в убийстве историка Соколова намерена добиваться домашнего ареста

Защита преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета и историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве студентки Анастасии Ещенко, намерена добиваться для него домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Почуев.

Как отмечается, мера пресечения для Соколова будет избрана судом в понедельник, 11 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком

— Знакомая подозреваемого в убийстве доцента рассказала о его семье

— Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой