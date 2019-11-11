Женщина упала на рельсы и погибла на станции «Таганская» метро Москвы

Женщина упала на рельсы и погибла на станции Таганская кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как отмечается, в настоящее время тело погибшей извлекают.

Информацию о падении человека также подтвердили в пресс-службе УВД на столичном метро.

«Около 12.13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находится полиция.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы