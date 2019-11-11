Женщина упала на рельсы и погибла на станции «Таганская» метро Москвы
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Женщина упала на рельсы и погибла на станции Таганская кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Как отмечается, в настоящее время тело погибшей извлекают.
Информацию о падении человека также подтвердили в пресс-службе УВД на столичном метро.
«Около 12.13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал человек», — говорится в сообщении.
На месте происшествия находится полиция.
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