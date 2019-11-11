Украинский депутат и его отец-священник избили прихожанина в храме

Депутат Одесского областного совета от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Роман Сеник вместе с братом и отцом-священником Виталием избили прихожанина собора Рождества Христова. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-служба Одесской епархии Православной церкви Украины.

По данным епархии, Виталий Сенник ранее был настоятелем указанного храма, но девять месяцев тому назад запретили в нем богослужение.

В заявлении отмечается, что бывший настоятель храма и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства» против духовенства и верующих ПЦУ, а также, что, не имея никаких документов, данные лица силой захватили помещение собора.

Уточняется, что в Одессе неоднократно происходили конфликты из-за событий в храме Рождества Христова ПЦУ.

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