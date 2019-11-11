Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы

На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.

Информация о приостановке поступила примерно в 12:13 по мск.

Других подробностей не приводится.