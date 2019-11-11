Мужа выпавшей из окна москвички с детьми увезли на скорой
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Супруг выпавшей из окна с двумя детьми 36-летней женщины приехал на место трагедии. Об этом информирует Life.
Как сообщается, ему стало плохо, мужчину увезли на скорой в больницу.
Также уточняется, что в квартире погибшей была обнаружена записка, в которой содержалась просьба не сажать ее супруга в тюрьму.
Инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Женщина выпала из окна девятого этажа вместе с двумя детьми. Женщина и один из детей скончались на месте, второй ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.
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