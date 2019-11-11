Выпавшая с двумя детьми из окна москвичка перед смертью вызывала скорую

Женщина, которая вместе с двумя детьми выпала из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы, перед гибелью вызывала скорую помощь. Об этом сообщает Life.

По словам источника, женщина представилась под чужой фамилией.

Уточняется, что она сообщила сотрудникам скорой помощи, что ее ребенок плохо себя чувствует, и попросила срочно прислать бригаду медиков. Однако приехавшим на вызов врачам дверь в квартиру никто не открыл.

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