В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора

В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр мэрии города.

Как отмечается, ЧС введен с 00:00 местного времени 11 ноября.

Обильное количество мусора в Бийске появилось из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в городе, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

Власти уверяют, что во время ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты для уборки.

Информации о сроке действия Чрезвычайной ситуации не приводится.

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