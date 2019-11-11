В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора
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В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр мэрии города.
Как отмечается, ЧС введен с 00:00 местного времени 11 ноября.
Обильное количество мусора в Бийске появилось из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в городе, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.
Власти уверяют, что во время ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты для уборки.
Информации о сроке действия Чрезвычайной ситуации не приводится.
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