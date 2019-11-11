В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на северо-востоке столицы.

По данным источника, один из несовершеннолетних выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина и второй ребенок скончались.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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