В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна девятого этажа
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В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на северо-востоке столицы.
По данным источника, один из несовершеннолетних выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина и второй ребенок скончались.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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