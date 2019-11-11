Синоптики рассказали, когда в Россию придет климатическая зима

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическая зима в этом году наступит только с середины декабря, передает RG.

Пока же, пояснил Вильфанд, стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой — с очень переменчивой погодой.

Отмечается, что на следующей неделе в центральных регионах России температура воздуха будет выше нормы.

Зиму в Гидрометцентре также ожидают в целом по России не холодной.

Однако, по словам синоптиков, в центральной части страны холоднее обычного может оказаться февраль.

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