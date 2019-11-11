Поигравшую в мяч с моряками белуху посчитали «российским шпионом»

В Арктике приплывшего поиграть в мяч с моряками самца белухи приняли за шпиона из России. Об этом пишет Independent.

По словам исследователей, кит поиграл в мяч с группой поклонников регби из Южной Африки. Некоторые сочли, что белуха — это потерянный «шпион», которого дрессировал российский флот.

Эксперты предполагают, что животное может быть истощено и приплыло к морякам, чтобы попросить еды или поиграть. Его поведение также говорит о том, что он приручен и привык общаться с людьми.

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