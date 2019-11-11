Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Обнародован список мировых стран, в которых жители больше всего пьют спиртных напитков. Этот список представила Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».

Самой «пьющей» страной оказалась Литва. В ней на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где каждый гражданин выпивает 11,8 литра. Далее расположилась Франция и 11,7 литра/год на человека.

Также в пятерке «пьющих» мировых стран — Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Россия вошла в десятку этого списка. По данным исследования, в среднем россиянин выпивает 11,1 литра алкоголя в год. Однако этот показатель свидетельствует о снижении потребления спиртного в стране с 2007 года.

Менее всего алкоголь употребляют жители Израиля (2,6 литра), Турции (1,4 литра) и Индонезии (0,3 литра).

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