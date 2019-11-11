Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Иванца обвиняют в злоупотреблениях на 20 млн руб. Он проходил по ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК (организация злоупотребления должностными полномочиями).

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