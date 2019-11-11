Жители Боливии отпраздновали отставку президента
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Жители Боливии после того, как президент страны Эво Моралес объявил об отставке, вышли на улицы и стали праздновать. Видео о том, что происходит в стране показало Conflicts News Worldwide в Twitter.
На кадрах видно, как люди устроили музыкальный марш с оркестром. Многие машут флагами и кричат лозунги.
Также к празднованию присоединилась местная полиция.
20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.
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Police leading the celebrations in Potosi#Bolivia pic.twitter.com/7FftKJLkU4— CNW (@ConflictsW) 10 ноября 2019 г.