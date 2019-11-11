Жалобу Голунова на свидетелей рассмотрят в суде

В московском Басманном суде заявили, что рассмотрят жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по мнению молодого человека, не спешит расследовать его дело о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокаты Голунова просят суд признать медлительность следователей незаконной.

По словам Голунова, его общение со следствием по его делу прекратилось еще на стадии обсуждения заказчиков.

Голунов был задержан 6 июня, однако известно об этом стало лишь на следующий день. Его задержали из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. В результате против молодого человека возбудили уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Сам журналист сразу заявил, что наркотики ему подбросили.

11 июня дело журналиста официально закрыли.

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