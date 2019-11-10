Адвокат убившего студентку Соколова раскрыл подробности допроса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/112/12805112/04cbcdcd639866496f9be228dd9c34b5-pic905-895x505-20947.jpg">

Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, рассказал, какие показания дает его подзащитный на допросе, сообщает РЕН.

По словам адвоката, в настоящее время проводится допрос Соколова, на котором ученый дает признательные показания.

«Он признает свою вину», — заявил Почуев.

При этом адвокат высказался по поводу общественного резонанса, вызванного делом. Он назвал публичное осуждение преподавателя нарушением презумпции невиновности, так как подозреваемый еще не был признан виновным.

Также Почуев назвал научную деятельность Соколова и его вклад в развитие отечественной истории смягчающими обстоятельствами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии

— Убившему студентку преподавателю СПбГУ назначили психиатрическую экспертизу

— Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург