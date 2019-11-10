Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.
«10 ноября в аэропорту Курумоч произошла вынужденная посадка самолета авиакомпании «Победа» по причине хулиганства пассажирки », — пояснили в пресс-службе.
Там также уточнили, что женщина была снята с рейса, после чего самолет вылетел в Сочи.
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