Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии
Подозреваемый в убийстве девушки историк и доцент СПбГУ Олег Соколов в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на справочную службу по состоянию пациентов Мариинской больницы.
«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжёлое», — рассказали в медицинском учреждении.
Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно, как преподаватель СПбГУ убил свою студентку
— Появилось видео с подозреваемым в жестоком убийстве преподавателем СПбГУ
— «Он угрожал»: убивший девушку историк нападал на студентов
Все новости на тему: Новости Петербурга
- 109510 просмотров Цемах решил дать показания по делу MH17 голландскому следствию
- 108269 просмотров Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
- 100346 просмотров В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
- 100149 просмотров В управлении культуры Сочи прошли обыски
- 83852 просмотра Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
- 83746 просмотров Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
- 61403 просмотра Польша оштрафовала инвесторов «Северного потока — 2»
- По результатам опроса половина российских туристов берет с собой еду в самолет
- Последнюю партию белух выпустили из «китовой тюрьмы» на волю
- В сети впервые опубликовали видео начала перестрелки на Рочдельской улице
- Во время поисков жертвы преподавателя СПБГУ в Мойке нашли скелет человека
- Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца