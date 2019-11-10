Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии

Подозреваемый в убийстве девушки историк и доцент СПбГУ Олег Соколов в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на справочную службу по состоянию пациентов Мариинской больницы.

«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжёлое», — рассказали в медицинском учреждении.

Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.

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