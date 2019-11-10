Сирийский учитель рассказал о желании детей изучать русский язык

Учитель русского языка в Сирии Наталья Колонских рассказала о желании детей изучать русский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила пристрастие детей к изучению национального языка России, а также желание некоторых из них поехать в страну после окончания школы.

Уточняется, что русский язык был введен в качестве второго иностранного в школах Сирии пять лет назад.

Колонских добавила, что основная часть изучающих русский сирийских детей проживает на побережье. Она также подчеркнула, что те, кто изучает русскую классику, впитывает в себя «русскую душу».