Австралию охватили лесные пожары, погибли трое

В Австралии в результате лесных пожаров погибли три человека. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что еще около 30 человек считаются пострадавшими. Большинство из них — работники пожарно-спасательных служб.

По некоторым данным, более тысячи человек были эвакуированы, а почти 150 домов уже уничтожены в результате пожаров.

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредила жителей о том, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем. Австралийцев также предупредили о существовании вероятности, что им не смогут оказать помощь.

Отмечается, что огонь затронет территории от границы штата Квинсленд до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада.

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