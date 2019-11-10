Австралию охватили лесные пожары, погибли трое
В Австралии в результате лесных пожаров погибли три человека. Об этом сообщает AFP.
Уточняется, что еще около 30 человек считаются пострадавшими. Большинство из них — работники пожарно-спасательных служб.
По некоторым данным, более тысячи человек были эвакуированы, а почти 150 домов уже уничтожены в результате пожаров.
Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредила жителей о том, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем. Австралийцев также предупредили о существовании вероятности, что им не смогут оказать помощь.
Отмечается, что огонь затронет территории от границы штата Квинсленд до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада.
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