Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заложница уже освобождена, ее жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник также был задержан. Региональный СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Захват заложника».

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