Убившему студентку преподавателю СПбГУ назначили психиатрическую экспертизу

Доценту СПбГУ Олегу Соколову, в отношении которого возбуждено уголовное дело по убийству 24-летней студентки Анастасии Ещенко, была назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Адвокат преподавателя вуза Александр Почуев отметил, что защита опирается на версию, что Соколов мог совершить преступление под «каким-то сильным фактором».

По его мнению, таким фактором могло стать состояние «патологического опьянения или состояние аффекта».

Адвокат также рассказал, что доцент СПбГУ раскаивается в совершенном преступлении. На данный момент мужчина пребывает в шоковом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Останки убитой преподавателем СПбГУ девушки обнаружили в реке Петербурга

— Убивший девушку преподаватель СПбГУ кричал на студентов на французском

— Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной