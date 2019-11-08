Боевикам ИГ дали до 15 лет тюрьмы за подготовку теракта в РФ

Московский 2-й Западный военный суд решил, какое наказание понесут боевики террористической организации «Исламской государство», которые готовились к теракту в одном из российских регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ярославской области.

Согласно имеющимся данным, боевики обсуждали в социальных сетях совершение теракта в одном из регионов страны.

«Но реализовать свой преступный замысел террористы не смогли», — рассказали в УФСБ.

Планировавших теракт задержали 3 мая 2018 года.

Судья постановил, что все члены ячейки ИГ (организация запрещена в России) проведут в тюрьме от 9 до 15 лет.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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