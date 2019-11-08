Синоптики предупредили россиян об аномально теплой погоде

В ближайшие дни на территории России будет фиксироваться высокая температура воздуха, близкая к рекордным показателям. Об этом «Газете.Ru» сообщил специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Погода в выходные дни, а также на ближайшей неделе будет существенно выше средних многолетних значений. Среднесуточная температура в середине ноября, как правило, близка к «нулю» с небольшими положительными значениями днем. Однако на выходных и в течение следующей недели, по нашим оценкам, температура поднимется выше нормы на 7°С», — сообщил Синенков.

Он уточнил, что рекордный показатель для ноября — это +13°С и выше.

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