Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так он прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения в России четвертый год подряд.

Песков отметил, что страна находится в так называемой демографической яме, которая, во-первых, идет с времен Великой Отечественной войны, во-вторых — с начала 90-х годов, когда произошел развал Советского Союза.

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