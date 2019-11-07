Экс-замдиректора Росгеологи Горринг дал признательные показания по делу о мошенничестве

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Руслан Горринг Руслан Горринг
Руслан Горринг
РИА «Новости»

Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг ответит в суде по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного ГСУ СК России Ольгу Врадий.

Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении Горринга завершено.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По словам Врадий, Горринг дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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