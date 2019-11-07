Из-за отравления угарным газом в больницу ХМАО попали 11 человек

В Ханты-Мансийске 11 человек пострадали из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что все пострадавшие — члены одной семьи, являются гражданами России, но приехали в страну из ближнего зарубежья.

Уточняется, что причиной отравления стала неправильная установка дизельной печи. После включении газ выводился не наружу, а в помещение.

В пострадавшей семье состоят девять детей и двое взрослых. Все они доставлены в больницу.

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