Опрос выявил негативное отношение американцев и европейцев к либерализму

Большинство европейцев и американцев придерживаются мнения, что либерализм переживает кризис, свидетельствуют результаты опроса Sputnik.

Социологический опрос показал, что 80% итальянцев и 73% французов заявляют о кризисе либерализма. Аналогичной точки зрения придерживаются более половины респондентов из Германии (61%), США (60%) и Великобритании (58%).

При анализе результатов социологи установили, что среди американцев и британцев с мыслью о необходимости заменить либерализм другой моделью развития общества соглашаются в основном люди с более высоким уровнем образования. В других странах подобное мнение разделяют респонденты с низким или средним уровнем образования.

Социологический опрос проводился во Франции, Италии, Великобритании, Германии и США. Из каждой страны в нем принимало участие чуть больше тысячи респондентов.

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