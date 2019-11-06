Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет», — сказал источник.

Он добавил, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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