Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
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Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет», — сказал источник.
Он добавил, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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