Арестован третий участник смертельной перестрелки под Ростовом

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, задержан Рашид Ибрагимов. Он заключен под стражу до 21 декабря.

Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

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