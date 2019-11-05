Арестован третий участник смертельной перестрелки под Ростовом
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Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, задержан Рашид Ибрагимов. Он заключен под стражу до 21 декабря.
Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).
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